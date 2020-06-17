Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым разъяснил позицию по компенсации

Семья Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием Михаила Ефремова, не намерена получать от актера материальную помощь. Такое заявление сделал адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

«Я сегодня утром разговаривал с братом погибшего Валерием, их позиция неизменна, они не хотят никакой компенсации», - приводит РИА Новости его слова.

Защитник Ефремова, в свою очередь, ранее рассказал, что связывался с братом погибшего, и тот в начале был готов встретиться с представителями актера, но в итоге отказался это сделать без адвоката.

По словам Добровинского, такой разговор действительно было и он предлагал пригласить на эту встречу двух «известных и уважаемых людей из общественности» - актеров Сергея Гармаша и Яну Поплавскую.

Вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве произошла авария с участием Михаила Ефремова. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого позднее скончался в больнице. В прокуратуре Москвы по результатам экспертизы заявили, что в момент ДТП Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В настоящее время артист находится под домашним арестом. Ему грозит наказание в виде заключения под стражу на срок от 5 до 12 лет.