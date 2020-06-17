Действие сертификатов на детский отдых продлили в Москве до конца октября 2021 года

Администрация Москвы приняла решение о продлении действия ранее выданных сертификатов на отдых и оздоровление детей до 31 октября 2021 года. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Из-за пандемии организация выездного летнего отдыха для московских детей из социально незащищенных семей была приостановлена.

В связи с этим семьи, ранее получившие сертификаты на оплату детских путевок, не смогли воспользоваться ими в июне. Июльская и августовская смены детского отдыха, скорее всего, будут проходить в ограниченных масштабах, и многие семьи также не смогут приобрести путевки, передает Интерфакс.

Также родители-москвичи в рамках программы детского отдыха смогут самостоятельно приобрести путевку в детский лагерь, оплатив ее полностью или частично за счет сертификата.