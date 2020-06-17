Автомобиль с Борисом Джонсоном попал в ДТП

Автомобиль, в котором находился премьер-министр Британии Борис Джонсон, попал в ДТП в центре Лондона. Официальный представитель канцелярии премьера сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал.

«Премьер находился в машине, никто не пострадал», - сказано в сообщении.

Очевидцы аварии отмечают, что водителю машины, в которой находился политик, пришлось резко затормозить после того, как на дорогу выбежал участник митинга курдов. В результате следовавший за машиной премьера автомобиль охраны натолкнулся на нее, слегка помяв бампер.

Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Борис Джонсон рассказал о последствиях перенесенного COVID-19. По словам политика, у него появились проблемы со зрением. О том, что Джонсон заразился коронавирусом, стало известно 27 марта. А 5 апреля политик с положительным тестом на COVID-19 был госпитализирован в больницу.