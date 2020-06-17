Освобожденный из американской тюрьмы программист Лисов вернулся в Россию

Российский программист Станислав Лисов вернулся из США в РФ. В среду, 17 июня, самолет, на борту которого он находился, приземлился в Москве.

Как рассказал Лисов журналистам, он очень рад своему возвращению. Также молодой человек сообщил, что в ближайшее время будет находиться на самоизоляции.

Программист был задержан в Испании зимой 2017 года, после чего его передали США. В конце 2019 года американский суд приговорил его к штрафу почти в 500 тысяч долларов и четырем годам заключения якобы за участие в сговоре с целью совершения кибератак, хищение банковских данных, средств со счетов и личной информации.

На прошлой неделе американские власти приняли решение депортировать Лисова на родину.