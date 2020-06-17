Освобожденный из американской тюрьмы программист Лисов вернулся в Россию
По словам Станислава Лисова, в ближайшее время он будет находиться на самоизоляции.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Российский программист Станислав Лисов вернулся из США в РФ. В среду, 17 июня, самолет, на борту которого он находился, приземлился в Москве.
Как рассказал Лисов журналистам, он очень рад своему возвращению. Также молодой человек сообщил, что в ближайшее время будет находиться на самоизоляции.
Программист был задержан в Испании зимой 2017 года, после чего его передали США. В конце 2019 года американский суд приговорил его к штрафу почти в 500 тысяч долларов и четырем годам заключения якобы за участие в сговоре с целью совершения кибератак, хищение банковских данных, средств со счетов и личной информации.
На прошлой неделе американские власти приняли решение депортировать Лисова на родину.