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Собянин отметил сложности принятия решений при снятии ограничений в Москве

Виктория Ивашечкина
16:54 17.06.2020
Собянин отметил сложности принятия решений при снятии ограничений в Москве
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

По мнению столичного мэра, ему необходимо было самому почувствовать, правильный ли он выбрал момент для дальнейших действий.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что решения об ослаблении режима повышенной готовности в столице даются ему тяжелее введения самих ограничений.

«Тяжело давались решения по ограничениям, в том числе по закрытию театров. Но эти решения были направлены на то, чтобы оградить от инфекции, болезни, смерти. Тяжелые решения, но понятные. Не все их одобряли, понимали», - поделился Собянин.

По мнению мэра, при введении ограничений «виноват вирус, а когда открываешь, виноват только ты один, и вся ответственность на тебе».

Собянин отметил, что он должен был принять решение об оптимальных ограничениях или о наиболее комфортных решениях по выходу из режима повышенной готовности, опираясь на множество важных факторов, касающихся безопасности, здоровья и благополучия города и людей.

Ранее Сергей Собянин рассказал, когда в Москве снимут оставшуюся часть ограничений. Так, со вторника, 16 июня, в столице возобновили работу летние веранды кафе и библиотеки. 

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