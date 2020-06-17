Собянин отметил сложности принятия решений при снятии ограничений в Москве

По мнению столичного мэра, ему необходимо было самому почувствовать, правильный ли он выбрал момент для дальнейших действий.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что решения об ослаблении режима повышенной готовности в столице даются ему тяжелее введения самих ограничений.

«Тяжело давались решения по ограничениям, в том числе по закрытию театров. Но эти решения были направлены на то, чтобы оградить от инфекции, болезни, смерти. Тяжелые решения, но понятные. Не все их одобряли, понимали», - поделился Собянин.

По мнению мэра, при введении ограничений «виноват вирус, а когда открываешь, виноват только ты один, и вся ответственность на тебе».

Собянин отметил, что он должен был принять решение об оптимальных ограничениях или о наиболее комфортных решениях по выходу из режима повышенной готовности, опираясь на множество важных факторов, касающихся безопасности, здоровья и благополучия города и людей.

Ранее Сергей Собянин рассказал, когда в Москве снимут оставшуюся часть ограничений. Так, со вторника, 16 июня, в столице возобновили работу летние веранды кафе и библиотеки.