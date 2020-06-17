Врач рассказала о вреде мороженого и холодных напитков в жару

Диетолог Нурия Дианова заявила, что употребление мороженого и холодных напитков в жару провоцирует ЛОР-болезни. По ее мнению, все холодное в летнее время года провоцирует обострение тонзиллитов и фарингитов.

«Пить холодную воду нельзя, потому что организм тратит энергию на согревание воды в желудочно-кишечном тракте», - подчеркнула медик в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По мнению Диановой, ни мороженое, ни охлажденные напитки не утоляют жажду, а наоборот, ухудшают состояние организма, который и так с трудом поддерживает необходимую температуру тела.

Диетолог отметила, что в жаркую погоду оптимальным напитком может считаться теплый чай. Полезными также будут легкие напитки из шиповника, компот из сухофруктов без сахара.