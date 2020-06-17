Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ в 2020 году

Минпросвещения совместно с Рособрнадзором утвердили расписание ЕГЭ в 2020 году. Так, экзамены у выпускников начнутся 3 июля, а пробные испытания без участия бывших школьников пройдут 29 и 30 июня. Соответствующий приказ ведомств опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить следующее единое расписание проведения единого государственного экзамена», - сказано в официальном документе. Таким образом, экзамены для выпускников начнутся с 3 июля с экзаменов по географии, литературе, информатике.

Далее 6 и 7 июля пройдет экзамен по русскому языку, 10 июля - по профильной математике, 13 июля - по истории и физике, 16 июля - по обществознанию и химии. На 20 июля поставили экзамен по биологии и письменную часть иностранных языков, а 22 и 23 июля пройдет устная часть экзамена по иностранному языку.

Ранее в Минпросвещения рассказали, в каком формате пройдут школьные выпускные. Последний звонок из-за пандемии коронавируса в этому году для выпускников школ уже прошел онлайн в мае.