Во главе с Т-34: кадры ночной репетиции парада Победы в Екатеринбурге

Первая совместная ночная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны состоялась на площади 1905 года в Екатеринбурге. В парадном строю к 75-й годовщине Победы проехало более 100 единиц современной и исторической военной техники Центрального военного округа (ЦВО).

Возглавил колонну легендарный танк Т-34. В составе парадных групп впервые проехали самоходные артиллерийские установки «Малка», танки с газотурбинным двигателем Т-80, а также Т-72Б3М. Торжественным маршем прошло около 20 парадных расчетов: рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского военного училища, знаменосцы со штандартами фронтов, подразделения в исторической форме времен Великой Отечественной войны, а также сводный женский взвод почетного караула, впервые принимающий участие в параде Победы.

Сводный оркестр Екатеринбургского гарнизона исполнил около 30 встречных и парадных маршей.

Перед началом тренировки расчеты войск радиационной химической и биологической защиты ЦВО провели обработку площади 1905 года, продезинфицировали места построения и линию прохождения парадных расчетов.