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«Мне больно от того, что случилось»: сын Ефремова впервые прокомментировал аварию с участием отца

Виктория Ивашечкина
15:46 17.06.2020
Родственник знаменитости также выразил свои соболезнования семье погибшего водителя.
«Мне больно от того, что случилось»: сын Ефремова впервые прокомментировал аварию с участием отца
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Сын Михаила Ефремова, актер Никита Ефремов, впервые прокомментировал смертельное ДТП с участием своего отца. По словам родственника звезды, ему «больно от того, что случилось».

«Всем добрый день! Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова. Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания. Мне больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю», - написал Никита в своем посте в Instagram, прикрепив к записи совместную с отцом фотографию.

Сын Михаила также выразил надежду на то, что его родственник примет последствия трагедии достойно.

Напомним, страшная авария с участием Михаила Ефремова произошла в понедельник, 8 июня, на Садовом кольце в Москве. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого позднее скончался в больнице. В прокуратуре Москвы по результатам экспертизы заявили, что в момент ДТП Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время знаменитость находится под домашним арестом. Ему может грозить наказание в виде заключения под стражу на срок от 5 до 12 лет.  

В среду, 17 июня, состоится очередной допрос Ефремова по делу о смертельном ДТП. Во время допроса следователь задаст актеру несколько вопросов, а Ефремов должен ответить на них и рассказать о деталях ДТП. 

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