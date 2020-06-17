В Кремле подтвердили наличие дезинфекционных тоннелей в резиденции Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в рамках дополнительных мер предосторожности в резиденциях Владимира Путина были установлены специальные дезинфекционные тоннели.

При этом он уточнил, что установлены они не только в резиденции лидера страны в Ново-Огарево, но и в Кремле.

«В Кремле их даже две штуки установлено», - отметил Песков.

Он также подчеркнул, что их установка связана с нестабильной эпидемиологической обстановкой. Тоннели, по словам представителя Кремля, были размещены «в самый разгар эпидемии».

Как отметил Песков, резиденция сейчас является главной рабочей базой лидера страны, потому что он там проводит много мероприятий и именно оттуда отправляется в Кремль.

«Вы знаете, что сейчас тоже продолжается определенный режим ограничений, хотя в большой степени многие из них уже сняты. Но все-таки остается режим ношения масок и перчаток», - уточнил Песков.

По его мнению, дополнительные меры предосторожности вполне оправданны и объяснимы в данном случае.

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