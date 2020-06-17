Михаила Ефремова доставили на допрос

Михаила Ефремова доставили в ГСУ ГУ МВД Москвы на Новослободской улице, где состоится его допрос. На кадрах, которые публикует «Звезда», видно, как актер выходит из автомобиля, после чего сотрудник ФСИН сопровождает его внутрь здания.

Ранее было опубликовано видео, как правоохранители вывели Ефремова из квартиры для того, чтобы отвезти на допрос. При этом артист не стал отвечать на вопросы журналистов, объяснив это тайной следствия.

Вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве произошла авария с участием Михаила Ефремова. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого позднее скончался в больнице. В прокуратуре Москвы по результатам экспертизы заявили, что в момент ДТП Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В настоящее время артист находится под домашним арестом. Ему грозит наказание в виде заключения под стражу на срок от 5 до 12 лет.