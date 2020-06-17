Калининградские власти заявили об отмене обсервации для приезжих

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что местные власти планируют с понедельника, 22 июня, отменить режим обсервации для всех прибывающих в регион.

«В ближайшее время (ориентир 22–24 июня) будет разрешено прибытие без обязательной обсервации граждан, которые оплатили пребывание в отелях региона (не менее двух ночей)», ― написал политик на своей странице в Instagram.

Антон Алиханов отметил, что в настоящее время обсуждается необходимость предоставлять прибывающими справку об отсутствии коронавируса.

Ранее сообщалось, что с 15 июня была отменена обязательная обсервация для туристов, приезжающих в Крым. Пункт контроля, на котором раньше отсеивали приезжих из других регионов был также упразднен, а трасса «Таврида» теперь свободна для передвижений.