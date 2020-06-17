Температурный рекорд 64-летней давности побит в Москве

В Гидрометцентре сообщили, что температура воздуха на главной столичной метеостанции ВДНХ в к 13:00 среды, 17 июня, достигла 29,6 градуса.

Синоптики подтвердили, что 17 июня в Москве стало самым жарким днем за последние 70 лет наблюдений. Таким образом, был побит рекорд, установленный в 1956 году (29,4 градуса).

В Гидрометцентре отметили, что абсолютный максимум для этой даты был зафиксирован в городе в 1892 году. Тогда 17 июня столбики термометров поднялись до отметки в 30,8 градуса.

Синоптики не исключают, что в среду будет побит и этот температурный рекорд: воздух в Москве может раскалиться до 31-32 градусов, говорится на сайте метеоагентства.

Ранее сообщалось, что из-за жары в Москве и области был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Более того, синоптики предупредили москвичей о приближающемся «опасном солнце».