«Они за правое дело»: артисты пришли поддержать раненых в перестрелке на Ленинском проспекте полицейских

Сегодня в больницу к полицейским, раненым в ходе перестрелки на Ленинском проспекте в Москве, пришли артисты. Актеры Юрий Назаров, Валерий Афанасьев и Полина Тузовская передали через пункт охраны цветы и пожелали скорейшего выздоровления.

«Ребята доказали, что они за правое дело, что не надо стрелять в спину, стрелять по-скотски», - сказал народный артист России Юрий Назаров.

В понедельник, 15 июня, в Москве на Ленинском проспекте сотрудники ДПС остановили водителя такси для проверки документов. Во время оформления протокола к полицейским подошел прохожий, открыл пассажирскую дверцу патрульной машины и начал стрелять. Неизвестный мужчина успел выстрелить четыре раза в одного полицейского и два раза в его коллегу. Несмотря на ранения, представители закона задержали стрелка.

Сейчас полицейские Сергей Крылов и Алексей Поярков находятся в больнице в тяжелом состоянии. Как сообщили в МВД, оба будут представлены к государственным наградам.