Михаила Ефремова увезли на допрос
Актера Михаила Ефремова увезли на допрос. Сотрудники ФСИН отвезут его на служебной машине на Новослободскую улицу, где рядом с Бутырской тюрьмой находится здание ГСУ ГУ МВД Москвы.
Сам Ефремов не стал отвечать на вопросы журналистов, объяснив это тем, что находится под подпиской о неразглашении.
Отмечается, что во время допроса следователь задаст актеру вопросы об обстоятельствах аварии, а Ефремов даст на них развернутые ответы. Беседу запишут в протокол и приобщат к материалам дела.
Авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня на Садовом кольце. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого позднее скончался в больнице. В прокуратуре Москвы по результатам экспертизы заявили, что в момент ДТП Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
В настоящее время артист находится под домашним арестом. Ему может грозить наказание в виде заключения под стражу на срок от 5 до 12 лет.