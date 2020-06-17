Сотрудники ФСИН снова прибыли к дому Ефремова

К дому актера Михаила Ефремова, который сейчас находится под домашним арестом, вновь приехали сотрудники ФСИН. «Звезда» публикует кадры с места событий.

На записи запечатлен автомобиль службы. Также в кадр попал инспектор, который поднимается по лестнице и заходит в квартиру Ефремова.

Стоит отметить, что несколькими часами ранее сотрудники ФСИН уже приезжали к дому артиста, чтобы доставить его на допрос.

Вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве произошла авария с участием Михаила Ефремова. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого позднее скончался в больнице. В прокуратуре Москвы по результатам экспертизы заявили, что в момент ДТП Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В настоящее время артист находится под домашним арестом. Ему грозит наказание в виде заключения под стражу на срок от 5 до 12 лет.