Митингующие в Киеве требуют отставки Зеленского

Центр Киева окутан клубами слезоточивого газа. Таким образом полиция разгоняет радикалов, которые устроили беспорядки.

Отмечается, что это активисты малоизвестной праволиберальной партии «Демократичный топор». С самого утра они дежурили у офиса президента Владимира Зеленского, чтобы сорвать согласованный митинг соратников видеоблогера Анатолия Шария, которые выступали за отставку главы государства.

Сначала манифестация проходила мирно, силовикам удавалось сдерживать напор, но позже хулиганы предприняли новую попытку прорвать оцепление. В разных местах завязались драки.

Владимир Зеленский к оппонентам не вышел. Он занят подготовкой к судебному процессу, который сам инициировал. Ответчиком выступает украинский художник и ведущий Сергей Поярков, который минувшей зимой в телеэфире оскорблял не только президента, но и его отца. Разбирательства назначены на 30 июня.