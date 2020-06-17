В Севастополе прошла первая вечерняя репетиция парада Победы: видео

Первая ночная репетиция прохождения парадных расчетов и военной техники в ознаменование 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне состоялась в Севастополе на площади Нахимова и прилегающей к ней улице Ленина.

В тренировке приняли участие парадные расчеты и военная техника Черноморского флота (ЧФ), воинских подразделений Южного военного округа (ЮВО) и других силовых министерств и ведомств.

В составе парадных рот и батальонов по центральной улице города-героя прошли военнослужащие органов военного управления Черноморского флота, экипажи кораблей из состава Крымской военно-морской базы и дивизии надводных кораблей, личный состав Морской авиации и ПВО ЧФ, истребительного авиационного и зенитно-ракетного полков ВВС и ПВО Южного военного округа, курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова, парадные расчеты Росгвардии и МЧС РФ, а также сводные парадные роты школьников из Всероссийского военно-патриотического общественного движения Юнармия.

В механизированной части парада задействовали более 80 единиц боевой техники, среди которых представлены как современные образцы, так и историческая механизированная колонна техники времен Великой Отечественной войны.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Подразделениями РХБЗ флота на постоянной основе проводится дезинфекция предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств и помещений для проживания. Каждый военнослужащий перед включением в состав парадных расчетов прошел тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков, а личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты. Контакты участников торжественных мероприятий с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.