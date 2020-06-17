ФСБ задержала в четырех регионах России руководителей и участников ячеек исламистов «Таблиги Джамаат» *
ФСБ задержала в четырех регионах России руководителей и участников ячеек исламистов «Таблиги Джамаат» *
© Фото: ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ задержали в четырех регионах России лидеров и активных участников ячеек запрещенной в стране религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат»*. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
«ФСБ РФ во взаимодействии с МВД России при силовой поддержке Росгвардии на территории Приволжского федерального округа пресечена деятельность запрещенной на территории России международной религиозной экстремистской организации “Таблиги Джамаат”*», - говорится в сообщении.
* «Таблиги Джамаат» - террористическая организация, запрещена в РФ.