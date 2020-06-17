Барьеров нет: как иностранные военнослужащие готовятся к параду на Красной площади

Двадцать четвертого июня во время Парада Победы на Красной площади бок о бок с российским военнослужащими промаршируют представители иностранных вооруженных сил. Многие из них уже прибыли в российскую столицу и приступили к совместным тренировкам на полигоне. Об этом рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков.

«К нам уже прибыли военнослужащие из двенадцати стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китайской Народной Республики, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Большинство из них 15 июня приняли участие в тренировке на парадной площадке в Алабино», - отметил Салюков.

Иностранные гости, по словам главкома, продемонстрировали дисциплину и высокий уровень мастерства. Несмотря на различия в принятом строевом шаге, гости органично вписались в общий строй.

«Есть некоторые особенности при прохождении торжественным маршем у представителей Китая и Сербии, но это не мешает им пройти под наши марши в исполнении сводного духового оркестра. Так что музыкальное сопровождение мы менять не будем. Нашим партнерам мы ранее предоставили всю информацию, вплоть до музыки, которую будет исполнять наш духовой оркестр», - добавил главком.

Для участия в юбилейном военном параде были отобраны лучшие в строевой подготовке военнослужащие. Перед лицом руководителей своих стран, которые приедут в Москву, они не подведут, уверен Салюков.

Двадцать четвертого июня в военном параде на Красной площади примут участие более 13 тысяч военнослужащих, будет задействовано 234 единицы современной и исторической наземной военной техники, в том числе новейшие боевые машины поддержки.

Всего в военных парадах по всей стране будут задействованы более 64 тысяч военнослужащий, 2,4 тысячи единиц гусеничной, автомобильной и авиационной техники, а также 20 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.