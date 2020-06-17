В Одессе на дорогу упал легкомоторный самолет: видео

В Одессе на проезжую часть рухнул легкомоторный самолет. Авария произошла в районе 4-го Аэропортовского переулка, сообщают очевидцы.

«Только что прямо передо мной упал легкий самолет с двумя пилотами прямо на дорогу. Я сам отключал двигатель и питание. Полиция приехала через четыре-пять минут», - написал на странице в Facebook Александр Николов.

Очевидец отметил, что скорая в течение длительного времени не приезжала. По предварительным данным, один пилот погиб, второй находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает издание «Пушкинская», упавший самолет похож на «Дельфин», разработанный в Одессе. Он является безопасным и, как правило, в случае аварийной ситуации вместе с пилотами и пассажирами спускается на парашюте.