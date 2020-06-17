В Кремле прокомментировали предложение сократить новогодние праздники

В Кремле нет какой-то позиции по сокращению новогодних каникул в 2021 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею о сокращении новогодних праздников.

«Никакой позиции в Кремле на этот счет нет. Каждый год в разных проявлениях дискуссии осуществляются на эту тему. Тем не менее, есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим», - пояснил Песков.

Накануне в Минтруд глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на рассмотрение проект закона о сокращении новогодних каникул в 2021 году. Автор идеи обосновал свою инициативу тем, что это необходимо сделать для компенсации нерабочих дней, которые были введены в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Если законопроект будет принят, то россияне будут отдыхать на новогодние праздники с 1 по 3 января.