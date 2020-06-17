В Подмосковье семилетний мальчик ударил ножом пьяного отца, избивавшего мать

В Московской области в Дмитровском городском округе семилетний мальчик ударил ножом пьяного отца, который избивал мать. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГСУ СК РФ.

«16 июня 2020 года в одной из квартир в Дмитровском городском округе 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры начал избивать и душить свою 37-летнюю супругу. На крики женщины о помощи прибежал их 7-летний сын, который, чтобы защитить мать, нанес отцу проникающее ножевое ранение спины», - говорится в сообщении.

По данным следователей, раненый мужчина был госпитализирован. Женщина рассказала, что конфликты с мужем у нее возникают на протяжении десяти лет из-за его злоупотребления алкоголем.

Следователями организовано проведение доследственной проверки по факту случившегося, а также по факту ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками органов системы профилактики. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.