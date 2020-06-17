Опубликовано видео задержания двух участников банды Басаева и Хаттаба

ФСБ опубликовала видео задержания двух участников банды Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба, которые участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году.

В СК РФ рассказали, что это уроженцы Ставропольского края 1969 и 1972 года рождения. Мужчины доставлены в органы предварительного следствия. В ближайшее время им предъявят обвинение по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напавших на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана задержали в среду, 17 июня. Всего по данному делу осуждены и приговорены к срокам до 19 лет лишения свободы более 80 человек. Розыск избежавших наказания за преступление, в результате которого погибли более 280 человек, продолжается.