В Генпрокуратуре рассказали о недобросовестных работодателях в период пандемии

В России недобросовестные работодатели использовали режим самоизоляции, который был введен из-за пандемии коронавируса, чтобы не платить сотрудникам зарплату. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом на пленарном заседании Совета Федерации.

«Текущая ситуация нами тщательно отслеживается, поскольку введенный режим самоизоляции безответственные работодатели использовали как повод не платить зарплату сотрудникам, а во многих случаях - просто их уволить», - сказал Краснов.

Генпрокурор добавил, что каждому случаю нарушения трудовых прав граждан дается принципиальная правовая оценка. Прокуроры следят за работой центров занятости, государственных трудовых инспекций и службы судебных приставов. Также они контролируют вопросы соблюдения техники безопасности на производстве.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил реагировать максимально оперативно на жалобы предпринимателей и медицинских работников в случае отсутствия выплат во время пандемии. Краснов отметил, чтобы прокуроры вели надзор за обеспечением выплат медикам, которые борются с коронавирусной инфекцией.