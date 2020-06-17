Силовики задержали еще двух участников банд Басаева и Хаттаба за нападение на Дагестан в 1999 году

Еще два члена банды Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба, которые участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году, были задержаны. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В Следственном комитете РФ добавили, что задержанные - Суртланбек Аджиньязов и Русланбек Арсланов. Они уроженцы Ставропольского края 1969 и 1972 года рождения. Мужчины доставлены в органы предварительного следствия.

«В ближайшее время им будет предъявлено обвинение по ст. 317 УК России ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Решается вопрос об избрании меры пресечения», - рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Розыск всех избежавших наказания соучастников данного преступления, в результате которого погибли более 280 человек, продолжается.

Всего с 1990 по 2020 год за нападение на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана осуждены и приговорены к срокам до 19 лет лишения свободы более 80 человек. Уголовное преследование против семи боевиков прекращено в связи с их смертью.