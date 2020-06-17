В России выпущена почтовая марка, посвященная легендарному разведчику Алексею Ботяну

В среду, 17 июня, в Москве состоялась церемония гашения памятной почтовой марки, посвященной легендарному разведчику Алексею Ботяну. В мероприятии, прошедшем в режиме видеоконференции, приняли участие директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и глава Россвязи Олег Духовницкий.

«Не секрет, что для большинства наших граждан внешняя разведка ассоциируется с ее наиболее яркими представителями. Одним из таких героев был Алексей Николаевич Ботян, знаменитый разведчик, легендарный майор Вихрь, к сожалению, ушедший от нас на 104-м году жизни, не дожив буквально несколько месяцев до 75-й годовщины Великой Победы», — сказал Нарышкин.

На памятной марке изображена фотография Ботяна времен Великой Отечественной войны, медаль «Золотая Звезда» на фоне достопримечательностей города Кракова. Выпуск почтовой марки приурочен к предстоящему в декабре 2020 года 100-летию Службы внешней разведки РФ.

Героический разведчик Алексей Ботян умер в 103 года. Война застала его в возрасте 22 лет и в должности унтер-офицера польской армии. После обучения в разведшколе Ботян был направлен во вражеский тыл, где руководил диверсионными отрядами и выполнял самые опасные и сложные задания.

Алексей Ботян сыграл значительную роль в сохранении от разрушения немецкими захватчиками города Кракова. Он стал прототипом главного героя романа Юлиана Семенова и одноименного художественного фильма «Майор Вихрь».