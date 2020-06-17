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В России изменят правила проверки результатов ЕГЭ

Иван Линдеманн
12:23 17.06.2020
Специально обученная нейронная сеть будет сверять почерк, чтобы распознать, сам ли ученик писал работу.
В России изменят правила проверки результатов ЕГЭ
© Фото: Free-Photos, Pixabay

В России ужесточат правила сдачи единого государственного экзамена. Проверять результаты тестирования будет искусственный интеллект. Специальные алгоритмы на основе нейронных сетей смогут распознать, сам ли ученик писал работу.

«Перед тем, как проверять бланки, нейронную сеть обучают на обезличенных образцах экзаменационных работ прошлых лет. Программа выделяет группы бланков, в которых, предположительно, присутствуют разные почерки», - об этом «Известиям» рассказали в Рособрнадзоре.

В случае, если к почерку возникнут вопросы, к проверке подключатся специалисты. Если подозрения, что работа написана разными людьми, останутся, то задействуют камеры видеонаблюдения или направят бланк ЕГЭ на почерковедческую экспертизу.

Напомним, что из-за распространения коронавируса сдавать единый госэкзамен будут только те школьники, которые хотят поступить в вузы. Основной этап тестирования начнется 3 июля.

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