Американский эсминец USS Porter направился в Черное море

Эсминец Porter (DDG-78) класса Arleigh Burke, принадлежащий Военно-морским силам США, направился в Черное море на учения с союзниками по НАТО, а также партнерами Североатлантического альянса, в частности с Турцией, Румынией, Болгарией, Украиной и Грузией. Об этом сообщает пресс-служба 6-го флота ВМС США.

В апреле американский эскадренный миноносец зашел в акваторию Черного моря. Тогда его сопроводили корабли Черноморского флота.

В начале мая к российским границам вплотную приблизилась ударная группа ВМС США. Тогда эсминцы Porter, Roosevelt и Donald Cook при поддержке британского фрегата Kent вошли в Баренцево море.