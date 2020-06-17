Американский эсминец USS Porter направился в Черное море
В Черном море будут проходить учения с союзниками по НАТО и партнерами альянса в регионе.
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Эсминец Porter (DDG-78) класса Arleigh Burke, принадлежащий Военно-морским силам США, направился в Черное море на учения с союзниками по НАТО, а также партнерами Североатлантического альянса, в частности с Турцией, Румынией, Болгарией, Украиной и Грузией. Об этом сообщает пресс-служба 6-го флота ВМС США.
В апреле американский эскадренный миноносец зашел в акваторию Черного моря. Тогда его сопроводили корабли Черноморского флота.
В начале мая к российским границам вплотную приблизилась ударная группа ВМС США. Тогда эсминцы Porter, Roosevelt и Donald Cook при поддержке британского фрегата Kent вошли в Баренцево море.