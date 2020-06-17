В Гидрометцентре предупредили о приближающемся «опасном солнце»

В центре Европейской России установилась очень жаркая погода. Температуры, превышающие 30 градусов, для Москвы являются опасными. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Они превышают норму на 5-7 градусов. По исследованию Всемирной организации здравоохранения, такое превышение создает очевидный дискомфорт и негативные последствия для разных категорий людей, прежде всего людей пожилого возраста», - сказал метеоролог.

Есть и вторая проблема. Она заключается в том, что в настоящее время Солнце находится очень высоко, воздух сухой, а облаков практически нет. Все это провоцирует увеличение ультрафиолетового индекса.

«С одной стороны, ультрафиолетовое излучение в небольших дозах полезно. С другой стороны, это очень опасный фактор. Дело в том, что ультрафиолет выжигает все живое: это касается и растительности, и посевов, и человека», - отметил Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра подчеркнул, что сейчас УФ-индекс в Москве достигает значений от 6 до 8.

«Восемь - это очень большое, опасное значение. При таком УФ-индексе поражается кожа, глаза страдают», - отметил метеоролог.

Вильфанд заявил, что высокие значения ультрафиолетового индекса, по прогнозам, сохранятся до пятницы, 19 июня. Научный руководитель Гидрометцентра не рекомендовал в эти дни выходить на улицу в полдень.