Сотрудники ФСИН прибыли к дому Ефремова, чтобы доставить его на допрос

Сотрудники ФСИН России прибыли к дому Михаила Ефремова, чтобы доставить актера на допрос по делу о смертельном ДТП в Москве.

Артисту помогут собраться и отвезут на служебной машине на Новослободскую улицу, где рядом с Бутырской тюрьмой находится здание ГСУ ГУ МВД Москвы.

Отмечается, что во время допроса следователь задаст актеру вопросы об обстоятельствах аварии, а Ефремов даст на них развернутые ответы. Беседу запишут в протокол и приобщат к материалам дела.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня на Садовом кольце. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого позднее скончался в больнице. В прокуратуре Москвы по результатам экспертизы заявили, что в момент ДТП Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В настоящее время артист находится под домашним арестом. Ему может грозить наказание в виде заключения под стражу на срок от 5 до 12 лет.