Впервые за месяц в России за сутки зафиксировано меньше восьми тысяч новых случаев инфицирования COVID-19

В России впервые с начала мая за сутки зафиксировано меньше восьми тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Согласно предоставленным данным, суточный прирост выявленных случаев заражения составил 7 843 человека в 84 регионах страны. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев инфицирования в России составляет на 17 июня 553 301 человек.

За прошедшие сутки в стране скончались 194 пациента с коронавирусом. Общее число летальных случаев достигло 7 478 человек. За сутки после лечения выписаны из больниц 10 036 человек, всего с начала эпидемии выздоровели 304 342 человека.

Москва по-прежнему лидирует по количеству выявленных случаев инфицирования. За сутки в столице было зарегистрировано 1 065 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности в Москве зафиксировано 209 745 случаев заболевания COVID-19.

На втором месте идет Московская область, где в общей сложности были выявлены 51 416 человек с коронавирусом, из которых 680 - за последние сутки.

На третьем месте стоит Санкт-Петербург, где выявлено 21 275 случаев инфицирования, из которых за последние сутки - 228.