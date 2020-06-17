На Кубани озвучили новые условия для въезжающих туристов

С 21 июня Краснодарский край снизит контроль для въезжающих туристов, им разрешат свободно перемещаться по территории региона. Об этом рассказал губернатор края Вениамин Кондратьев.

Он пояснил, что в регионе уже заработали предприятия санитарно-курортной отрасли.

«Но температура при въезде в край будет обязательно замеряться, тест на коронавирус будет браться, ну а дальше уже никаких препятствий для передвижения по краю не будет», - сказал Кондратьев в эфире телеканала «Россия 1».

Губернатор также отметил, что при въезде гостям необходимо будет сообщить, куда именно они направляются.

На Кубани поэтапно снимают ограничения по коронавирусу с середины мая. Так, в регионе работают предприятия, ослаблен режим самоизоляции, открыты парки, скверы, набережные и стадионы.