Медведев рассказал о «тройном ударе» для российской экономики

В 2020 году российская экономика подверглась трем потрясениям. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Сегодня наша страна испытывает воздействие сразу трех экономических шоков. Во-первых, падение нефтяных цен на мировом рынке», - написал Медведев в статье для журнала «Россия в глобальной политике».

По его мнению, цены на нефть - главный шок для экономики, поскольку она сохраняет зависимость от экспорта углеводородов. В 2020 году следует ожидать основной отрицательный эффект от этого, поскольку далее «экономика сможет в целом адаптироваться к новым условиям, независимо от динамики цен на нефть».

Вторым экономическим шоком Медведев назвал меры, введенные в России в результате пандемии коронавируса. По мнению зампреда Совбеза, случившееся очень напоминает ситуацию, которая сложилась в начале 1990-х годов, когда из экономического процесса выпадали целые субъекты хозяйственной деятельности, происходил разрыв сложившихся связей.

«Но это сравнение - крайне условное. Нынешние проблемы в реальном секторе экономики, на рынке труда, в социальной сфере и банковском секторе имеют особую природу, и привычные подходы к анализу экономических и финансовых кризисов здесь не годятся», - пояснил Дмитрий Медведев.

Он дополнил, что восстановление экономики начнется быстро, но если не возникнут новые волны эпидемии коронавируса.

Третьим шоком Медведев назвал сокращение торговли и спроса из-за замедления мировой экономики на фоне пандемии. Зампред Совбеза уточнил, что из-за введенных ограничительных мер произошел временный разрыв хозяйственных и логистических связей. Но после отмены строгих карантинных мер падение спроса может прекратиться.

«Но и здесь есть угроза новой вспышки пандемии, которая способна нанести по мировой экономике сокрушительный удар, сопоставимый лишь с мировыми войнами», - написал Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса изменила мир навсегда. Он уточнил, что государствам и компаниям придется прилагать громадные усилия, чтобы сформировать новую модель поведения.