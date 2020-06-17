На устроившего смертельное ДТП под Челябинском водителя завели уголовное дело

Водитель грузовика, который во вторник, 16 июня, устроил под Челябинском смертельное ДТП, задержан. Об этом сообщили в прокуратуре региона. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

«По данному факту в следственном отделе ОМВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц")», - сказано в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

ДТП произошло на трассе Москва - Челябинск. По предварительной информации, из-за отказа тормозов водитель грузовика допустил столкновение с пятью автомобилями. В результате аварии погибли два человека, шестеро пострадали, двое из них находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.