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Загадочное свечение: необычный метеорит в небе над Австралией попал на видео

Тамара Астапенкова
10:20 17.06.2020
Местные жители высказывают предположение, что это мог быть обломок космического аппарата или неземной летающий корабль.
© Видео: m_shonis / Instagram © Фото: m_shonis / Instagram

В Западной Австралии очевидцы сумели запечатлеть красивое зеленое свечение в небе. По предположению астрономов, это мог быть астероид, сообщает местное издание 7news.

Яркий зеленый шар в небе наблюдали жители многих австралийских населенных пунктов в понедельник, 15 июня. В соцсетях высказывают предположение, что это мог быть обломок какого-либо космического аппарата, неземной летающий корабль или метеорит.

Ученые считают, что это мог быть астероид 2002 NN4, прохождение которого мимо Земли ожидалось 14 июня в 23.20 по местному времени. Размер предполагаемого астероида - около шести футбольных полей. Он проходил мимо Земли на расстоянии в 13 раз дальше, чем Луна, и не представлял никакой опасности.

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