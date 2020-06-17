Загадочное свечение: необычный метеорит в небе над Австралией попал на видео

В Западной Австралии очевидцы сумели запечатлеть красивое зеленое свечение в небе. По предположению астрономов, это мог быть астероид, сообщает местное издание 7news.

Яркий зеленый шар в небе наблюдали жители многих австралийских населенных пунктов в понедельник, 15 июня. В соцсетях высказывают предположение, что это мог быть обломок какого-либо космического аппарата, неземной летающий корабль или метеорит.

Ученые считают, что это мог быть астероид 2002 NN4, прохождение которого мимо Земли ожидалось 14 июня в 23.20 по местному времени. Размер предполагаемого астероида - около шести футбольных полей. Он проходил мимо Земли на расстоянии в 13 раз дальше, чем Луна, и не представлял никакой опасности.