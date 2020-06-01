Открытие стадионов и ресторанов: как Севастополь выходит из режима ограничений

Самое массовое удаление в истории большого спорта. Так здесь говорят про вынужденный перерыв в чемпионате по футболу. Первого июня команда наконец-то возвращается на тренировочную арену. Первыми возможность доиграть прерванный сезон получили крымские футболисты. Еще одно исключение только для спортсменов - играть они будут без масок.

Два месяца на главный футбольный стадион Севастополя не ступала нога игрока. Но за зеленым покрытием все это время ухаживали, поливали и следили. Фанатские секторы тоже пустовали. Однако и сейчас на трибунах громче не станет: матчи возобновятся, но пока будут проходить без зрителей.

Как самим игрокам соблюдать безопасную дистанцию на матче - неясно. Футбол - контактный вид спорта: подкаты, обыгрыши и другие приемы могут оказаться «вне игры.

«В дальнейшем только мы с вами увидим как зрители, как будет главный тренер исхитряться и проводить футбольные трюки. Возможно, будут изменения в судействе, если близко подошел», - рассказал директор центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя Дмитрий Карпов.

На скамейке запасных оказались разом и все яхты в Балаклавской бухте. Виталий - капитан самого красивого катера на причале. Лодка представительского класса, мимо которой обычно не могут пройти туристы, в этом сезоне не совершила еще ни единого выхода в море. Сейчас экипаж готовит ее к первому плаванию. Продумываются новые морские маршруты.

«У нас вообще Балаклава - место где много катеров, яхт. Прогулки - это золото здесь. И в принципе у нас тут мыс Айя, Фиолент - очень красивые места», - объясняет капитан катера Виталий Коваленко.

Среди счастливчиков, для которых карантин сегодня закончился - севастопольские рестораны, у которых есть летние площадки. Забронировать столик на террасе или на балконе с живописным видом можно уже с 1 июня. Правда, количество мест ограничено.

«Возможно, кому-то из гостей это понравится, что не будет такой тесной посадки. Это для нас не очень выгодно, потому что работать от силы будет треть ресторана. Но мы рады и этому. Ведь 2 месяца сидеть без работы - тяжелое испытание», - делится впечатлениями председатель союза рестораторов Севастополя Денис Штукатуров.

Полуостров - в топе самых привлекательных мест для отдыха. Чтобы сделать его еще и безопасным, с 1 июня прямо на блокпостах развернут экспресс-лаборатории, где станут тестировать на вирус всех въезжающих.