В РФ вступил в силу закон об упрощении получения гражданства для украинцев и белорусов

В России вступил в силу федеральный закон об отмене экзамена для получения статуса носителей русского языка для граждан Белоруссии и Украины. Он упрощает процедуру получения гражданства для соотечественников и граждан бывших советских республик, которые проживают на территории РФ либо связывают себя с Россией.

Согласно части 1 статьи 331 федерального закона «О гражданстве РФ» иностранцев и лиц без гражданства могут признать носителями языка, если они или их родственники по прямой восходящей линии постоянно живут в России либо ранее проживали в ней или на территории, относившейся Российской империи или СССР, в пределах госграницы РФ. Новый закон дает возможность не проходить это собеседование и подать заявление о признании носителем языка лично, при наличии оснований для этого.

МВД РФ при этом получит полномочия устанавливать единые критерии признания иностранца или лица без гражданства носителем языка, по согласованию этих критериев с Минпросвещения.