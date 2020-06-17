Осужденный в США россиянин Лисов возвращается на родину

Гражданин РФ Станислав Лисов, отбывший в США наказание за кибермошенничество, вылетает на родину из Нью-Йорка вывозным рейсом «Аэрофлота». Его самолет должен вылететь до шести часов вечера по местному времени (1.00 мск), сообщил адвокат Лисова Аркадий Бух.

«Если никаких сюрпризов нам не устроят какие-нибудь службы в момент посадки на борт, а такое хотя и редко, но бывает, то я надеюсь, что все будет хорошо», - сказал он.

Бух отметил, что Лисов провел в иммиграционной тюрьме перед депортацией лишь несколько дней, хотя такое ожидание может длиться месяцами. В беседе с РИА Новости добавил, что российское посольство провело хорошую работу и отлично скоординировало все действия.

В ноябре 2019 года программиста Лисова приговорили к четырем годам заключения в США за кражу со счетов американских банков 855 тысяч долларов при помощи троянского вируса NeverQuest. Лисову засчитали в срок содержание под стражей после задержания в Испании в январе 2017 года.