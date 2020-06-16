СМИ сообщили о взрыве межкорейского офиса связи на территории КНДР

На территории КНДР в районе Кэсонского промышленного комплекса был взорван межкорейский офис связи. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на военный источник.

«Северная Корея взорвала межкорейское отделение связи в своем пограничном городе Кэсон», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в приграничном городе Кэсон слышны были взрывы и наблюдался черный дым.

Инцидент произошел на фоне заявление КНДР о возможности введения войск в демилитаризованные в соответствии с межкорейским соглашением зоны. Власти страны намерены таким образом укрепить «военную настороженность» в отношении Южной Кореи.