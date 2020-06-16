СМИ сообщили о взрыве межкорейского офиса связи на территории КНДР
В приграничном городе Кэсон были слышны взрывы и наблюдался черный дым.
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На территории КНДР в районе Кэсонского промышленного комплекса был взорван межкорейский офис связи. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на военный источник.
«Северная Корея взорвала межкорейское отделение связи в своем пограничном городе Кэсон», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в приграничном городе Кэсон слышны были взрывы и наблюдался черный дым.
Инцидент произошел на фоне заявление КНДР о возможности введения войск в демилитаризованные в соответствии с межкорейским соглашением зоны. Власти страны намерены таким образом укрепить «военную настороженность» в отношении Южной Кореи.