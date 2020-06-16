В СК рассказали о состоянии раненных во время стрельбы в Москве полицейских

Полицейские, которые получили ранения в ходе стрельбы на Ленинском проспекте в Москве, остаются в реанимации. Об этом сообщили в СК РФ. Мужчина, открывший огонь, также находится в больнице.

«Двое пострадавших сотрудников доставлены в медицинские учреждения города, где в настоящее время находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Мужчина, напавший на полицейских, также госпитализирован в одно из медицинских учреждений города, где ему оказывается помощь», - заявили следователи.

Отмечается, что на месте происшествия изъято орудие преступления. Кроме того, сотрудники СК провели обыски в квартире, где проживал подозреваемый, а также у его знакомых, где он оставил сумку с находившимся там личным дневником. Знакомые были допрошены в качестве свидетелей. Они объяснили, что общались с мужчиной крайне редко, поскольку тот был достаточно замкнутым.

Стрельба произошла 15 июня на Ленинском проспекте в Москве. Огонь по сотрудникам ДПС, которые находились при исполнении служебных обязанностей, открыл мужчина 1995 года рождения. По версии следствия, он сделал это беспричинно.