Кабмин может оплатить 60% расходов при переводе машин на газ

В качестве антикризисной меры министр энергетики России Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо вдвое, то есть с 30 до 60% от стоимости оборудования.

С письмом, в котором содержится предложение министра, ознакомился РБК. Кроме того, представитель Борисова заявил изданию, что кабмин поддержал инициативу Новака.

Отмечается, что еще 30% оплатит «Газпром», владельцам автомобиля придется добавить только 10%. По мнению Новака, данная антикризисная мера позволит сэкономить от 4 до 5 миллиардов рублей.

В программу по переходу на газ на первом этапе вошло 27 российских регионов. Новак считает, что после увеличения доли госсубсидий в 2020 году на газомоторное топливо удастся перевести до 10-12 тысяч автомобилей. Переоборудование одной машины стоит от 80 до 150 тысяч рублей.

Как ранее заявлял замминистра энергетики Антон Инюцын, всего с 2020 по 2024 год кабмин РФ направит на развитие газомоторной отрасли 50 миллиардов рублей. Ежегодно будет выделяться 3,5 миллиарда рублей на развитие газозаправочных станций, 700 миллионов - на переоборудование автопарка.