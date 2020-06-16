Банк России разрабатывает сервис по выплате зарплат через Систему быстрых платежей

В России банки на добровольной основе смогут внедрять сервис для перечисления зарплат через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом говорится в тексте пояснений ЦБ РФ по работе Системы быстрых платежей, предоставленных Ассоциацией банков России.

Сейчас Система быстрых платежей позволяет осуществлять переводы по номеру телефона, а также оплачивать услуги и товары через QR-коды. В дальнейшем планируется внедрять и другие способы оплаты, в том числе и через автоматическую подписку.

Банк России совместно с Национальной системой платежных карт уже разрабатывает специальный сервис по переводу зарплат. Крупнейшие российские банки поддерживают идею выплат через СБП, что может повысить конкуренцию и позволит решить проблему так называемого «зарплатного рабства». На данный момент банки предлагают различные варианты работы зарплатного сервиса СБП, который должен будет способен в определенные дни обработать огромное количество запросов. Также предлагается ввести оплату за транзакцию в равных долях, как банком работника, так и банком работодателя, пишет «Коммерсантъ».

Ранее ЦБ РФ сообщал, что собирается обязать кредитные организации предоставлять услугу быстрых платежей в мобильных приложениях. При отсутствии приложения предлагается использовать сайт банка.