Власти заявили о прохождении критического этапа ликвидации ЧС в Норильске

Критический этап ликвидации последствий аварии в Норильске, в результате которой произошел разлив топлива, пройден. Об этом заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

«Ситуация взята под контроль, и то, что мы здесь видели спустя три-пять дней, и то, что сейчас, - это две большие разницы», - приводят слова главы региона РИА Новости.

Губернатор подчеркнул, что на месте ЧС ведется постоянный мониторинг экологии, к работе привлечены красноярские специалисты, представители Министерства природы и экологии.

ЧП произошло 29 мая. В результате разгерметизации резервуара с нефтепродуктами в окружающую среду попало свыше 20 тысяч тонн топлива. Компания «Норникель» считает, что причиной аварии стало потепление в условиях вечной мерзлоты. На территории Красноярского края действует режим ЧС федерального уровня.