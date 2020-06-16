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Испанские диетологи назвали продукты, защищающие легкие при коронавирусе

Тамара Астапенкова
08:52 16.06.2020
По мнению специалистов, большинство случаев, когда легкие страдают от вируса, можно предотвратить или уменьшить серьезные последствия для организма.
Испанские диетологи назвали продукты, защищающие легкие при коронавирусе
© Фото: Couleur, Pixabay

Глава Испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии  Эусеби Чинер рекомендовал людям в условиях распространения коронавируса ввести в свой рацион ряд простых продуктов, которые будут способствовать укреплению организма в целом и дыхательной системы в частности.

По его словам, в меню необходимо ввести куриные яйца, которые содержат жирорастворимые витамины, например, витамин А и белки высокого качества. Чинер отметил, что ежедневное употребление одного яйца в день никак не скажется на увеличении риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Подготовленный организм проще справляется с болезнями, уточнил Чинер. Для этого необходимо правильно питаться, соблюдать режим сна и включать в свою жизнь физические нагрузки.

Чтобы нормально функционировала микробиота кишечника, которая влияет на укрепление иммунной системы и работу легких, испанский диетолог Алехандро Кановас посоветовал включить в свой рацион цельный рис. Также необходимо свести до минимума употребление обработанных продуктов, рафинированной муки и сладостей, пишет «Российская газета».

Особое внимание при составлении своего меню нужно уделить продуктам, которые содержат полиненасыщенные жирные кислоты омега-6 и омега-3, обладающие большой противовоспалительной способностью. Диетолог посоветовал трижды в неделю есть сардины. Также необходимо включать в рацион оливковое масло, авокадо и грецкие орехи, содержащие витамин E, который вместе с витаминами А, D и К является важным антиоксидантом.

Ранее кремлевский диетолог Вера Шарошкина посоветовала в период эпидемии коронавируса включать в меню блюда русской кухни, приготовленные из простых продуктов. Она рекомендовала регулярно употреблять  печень трески, петрушку и лук, а также овощи и фрукты.

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