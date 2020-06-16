Призналась и раскаялась: СК обнародовал видео допроса бабушки, избившей внучку в лифте в Красноярске

В Красноярске Следственным комитетом опубликовано видео допроса женщины, которая избила в лифте свою малолетнюю внучку. Бабушка признала свою вину и искренне раскаялась в содеянном.

Накануне, в СМИ и социальных сетях было опубликовано видео с камеры видеонаблюдения, которая была установлена в лифте многоквартирного жилого дома. На кадрах был зафиксирован момент, как бабушка наносит удары малышке, от которых девочка падает.

Следователями было возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней девочке. После обнародования записи с камеры наблюдения была установлена личность женщины и ее местонахождение. По предварительной версии, в воскресенье 14 июня бабушка и ее трехлетняя внучка были в гостях. Около 23.00 они собрались ехать домой, но малышка начала капризничать, чем вызвала раздражение.

«И она без достаточных на то причин, нарушая общепринятые нормы морали и правил поведения в общественном месте, действуя из хулиганских побуждений нанесла ребенку три удара по голове, от чего девочка упала. В ходе проведения медицинского освидетельствования у пострадавшей на лице обнаружен кровоподтек», - говорится в сообщении регионального ГСУ СК РФ.

По словам бабушки, после обнародования видео в интернете, она позвонила своей дочери и призналась в случившемся. Сейчас с семьей, в которой есть еще грудной ребенок, работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних городского управления полиции. В отношении бабушки решается вопрос об избрании меры пресечения, в отношении семьи пострадавшей девочки – вопрос постановки на профилактический учет.