Семь человек пострадали при лобовом столкновении автомобилей в Кузбассе

На 17 километре автодороги «Белово - Коновалово - Прокопьевск» в Беловском районе Кемеровской области произошла авария. В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей пострадали семь человек. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Отмечается, что, по предварительным данным, виновником ДТП стал 21-летний водитель без прав, выехавший на встречную полосу.

Травмы различной степени тяжести получили пять пассажиров, в числе которых девушка 17 лет, и оба водителя. Погибших нет.