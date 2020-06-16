Ученые выявили новый подвид коронавируса

Ученые панамского института здоровья выявили в стране новый подвид вируса, который вызывает COVID-19. Исследователи отметили, что вывести его удалось в результате мутации завезенных из пяти стран штаммов коронавируса.

«Модификации вируса образовали новый подвид, типичный для страны, А2 PAN», - приводят слова директора Института изучения здоровья им. Горгаса Хуана Паскале РИА Новости.

Кроме того, ученые рассказали о происхождении коронавируса, в результате мутации которого образовался новый подвид: США, Италия, Испания, Франция, Азия. О свойствах и патогенности подвида коронавируса не говорится.