Овечкин рассказал про будущее своего сына в хоккее

Нападающий НХЛ Washington Capitals Александр Овечкин рассказал о своих сыновьях Сергее, которому 18 августа исполнится 2 года, и Илье, родившемуся 27 мая 2020 года.

Хоккеист сообщил, что его дети не обязательно станут спортсменами, когда вырастут. Они могут выбрать профессию актера или режиссера, как бабушка Вера Глаголева, или станут журналистами.

«Если у меня сын все-таки решит заниматься хоккеем, во вратари его не отдам! Бьют сильно. И это неблагодарная работа. Все шишки валятся на голкипера», - пояснил Овечкин Юлии Бордовских в Instagram.

Тем временем Washington Capitals 11 июня открыл для игроков тренировочную базу. Чемпионат НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года. Россиянин Александр Овечкин должен вернуться в столицу США в течение ближайших двух недель. По словам тренера Тодда Рирдена, Овечкин находится в отличном психологическом и физическом состоянии и полностью готов к тренировкам.