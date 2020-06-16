Российские школьники разработали нейросеть для регулирования транспортных потоков

Школьники из команды Дальневосточного федерального университета создали сервис, который оптимизирует и регулирует работу светофоров, а также грамотно распределяет транспортные потоки. Об этом сообщается на сайте ДВФУ.

«С этим проектом школьники вошли в тройку лучших на всероссийском онлайн-хакатоне по созданию проектов по интернету вещей (IoT) и техническому зрению Skill Up», - говорится в сообщении.

На разработку приложения под названием PointsMan ушло три дня. Создатели утверждают, что оно поможет сделать движение автомобилей и пешеходов более удобным, безопасным и менее затратным.

«Как работает сам PointsMan: на светофоре стоит камера. С помощью нее считывается количество машин и людей. У нас есть обучаемая нейросеть, которая с каждым разом лучше распознает и предугадывает трафик. Рядом со светофором расположен QR-код, отсканировав который, можно быстро узнать, через сколько загорится зеленый сигнал. Есть возможность и включения сигнала «по запросу», и с помощью анализа дорожного трафика, что позволяет эффективно организовать движение автомобилей», — рассказал руководитель одиннадцатиклассник ГЭК ДВФУ Георгий Будник.

Отмечается, что школьники работали наравне с опытными соперниками. В основе приложения - машинное обучение, интернет вещей, компьютерное зрение и нейросети.